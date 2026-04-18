１９９０年代を中心に人気を誇った元女優エイジア・キャレラ（５２）が、米・テキサス州の司法試験に合格したと米紙ニューヨーク・ポストが１７日伝えた。ニューヨーク生まれのキャレラ（本名ジェシカ・スタインハウザー）は今年２月に受けた司法試験に受かったことを自身のフェースブックで公表し、「合格しました！！！！」と喜びの投稿をした。試験は２日間で１２時間におよび、２回目となる今回の挑戦で合格。前回は「わ