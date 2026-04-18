【モデルプレス＝2026/04/18】ACEesの深田竜生が4月23日発売の『CanCam』（小学館）6月号に妄想デート企画で初登場する。【写真】STARTOアイドル、スーツスタイルで色気たっぷりなビジュ披露◆深田竜生「CanCam」初登場舞台『Endless SHOCK』や『魔女の宅急便』でトンボ役を演じるなど、舞台俳優としても高い演技力で注目を集めている深田。今回は、「まだ少し肌寒く、春雨の降る夜。傘を忘れたあなたを、深田さんがいつもの駅まで