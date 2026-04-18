プロフィール写真から心理を見抜く 本人画像は自信と承認欲求 SNSでは原則的に、自分のプロフィールを公開します。どこまで公開するかは人それぞれですが、そこには画像がつきものです。相手のプロフィール画像を見た時、例えば犬の画像であれば「犬が好きなんだな」「犬を飼っているのかな」などと思います。掲載している本人も、そう思われること前提で、つまりアピールしたいポイントを踏まえた