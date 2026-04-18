FUJIBASEが、4月24日（金）に5thシングル『evaporation』を配信リリース、同日21時にMVをプレミア公開することが決定した。5thシングル『evaporation』は、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された楽曲。エレクトロニカでダンサンブルな印象の楽曲だが、使用している音やメロディは和のテイストを意識して制作され、歌詞では、愛している人を失ってしまった人間が、ひたすら無気力に嘆いている様が表現