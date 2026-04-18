静岡県内で相次ぐ水道メーターの盗難被害について、静岡市は、葵区の団地で新たに28個が盗まれていたと発表しました。静岡市によりますと、市内では、3月、複数の公営団地で水道メーター計61個の盗難被害が発生しています。市は、4月17日、新たに葵区にある団地で28個が盗難被害にあったと発表しました。いずれも、入居者のいない部屋で、被害額は約10万7000円に上るということです。また、市は、定例検針