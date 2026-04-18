18日未明、四万十市の住宅から火が出て、近隣の住宅などあわせて５棟が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。警察と消防によりますと18日午前1時頃、四万十市古津賀の島田由香理さん（63）の住宅から火が出ていると、近くに住む人から消防に通報がありました。この火事で、島田さんの木造2階建て住宅と隣の空き家1棟が全焼。さらに、火は周辺の住宅3棟にも燃え広がって一部を焼くなどし、およそ2時間40分後に消し止め