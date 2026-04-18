◆国際親善試合米国３―０日本（１７日、米国・コロラド）ＦＩＦＡランク５位のなでしこジャパンは、敵地で同２位の米国代表に０―３で敗れた。これで米国３連戦を１勝２敗で終えた。第１戦は１―２で落としたが、２戦目は１―０で勝利。３戦目で勝ち越しを狙うなでしこだったが、格上・米国の壁は高かった。前半は相手の猛攻を耐えしのぎスコアレスドローで折り返したが、２３分にはＤＦ北川がコーナーキックの守備の際に相