ミス東大のあさが「自分よりハイスペしか愛せない」という極めて高いパートナー像を告白し、まさかつを驚愕させた。【映像】タイプの男性と一ベットインするミス東大美女（実際の映像）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10