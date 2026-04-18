人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）。早起きして、家族のために朝食を作っている姿を公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】ロリータ風衣装＆子育て中の“リアル美少女お父さん”谷琢磨モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女装フ