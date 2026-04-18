俳優の遠藤憲一が、4月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。15年前に同番組の特番用ナレーションを録音していたことが話題になった。【映像】遠藤憲一、嬉しそうにナレーション録りする様子番組では、遠藤が15年前に初出演した際の映像を公開。そこでは、当時ナレーションの仕事もしているという遠藤に黒柳徹子が突然の無茶振り。「ちょっとお願いしたいんですけど…。あと15年たつと『徹子の部屋』が50年にな