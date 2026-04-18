18日午後0時2分ごろ、沖縄県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、沖縄県の名護市と宜野座村です。【各地の震度詳細】■震度1□沖縄県名護市宜野座村気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報を