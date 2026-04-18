歌手の小林幸子（72）が17日、自身のSNSを更新。「あたたかくなってきたので、久しぶりの〜冷やし中華始めちゃいました」とつづり、具材豊かな手作りの冷やし中華を披露した。【写真】「すっごく美味しそう」“具材豊か”な手作り冷やし中華を披露した小林幸子「麺好きの私はこれから、出番が多くなって嬉しい!!冷蔵庫にあった、お揚げやちくわで オマケにいちご 美味しくできました」と、卵に野菜、ちくわ、いちごなどさまざ