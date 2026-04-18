気象台職員「5輪以上観測されたので、函館、開花宣言とします」函館地方気象台は午前10時、五稜郭公園のソメイヨシノの標本木に5輪以上の花が咲いているのを確認し、開花を発表しました。函館の桜の開花は平年より10日、去年より5日早く、観測史上2番目の早い記録です。