宮内庁は18日、公式インスタグラムを更新し、きのう17日に東京・赤坂御苑で春の園遊会が開催されたことを報告した。【写真】“りくりゅう”ら出席「園遊会」の模様を伝えるインスタでは「令和8年4月17日（金）、赤坂御苑において、園遊会が開催されました」とし、各界の功績者が招かれたことを伝えた。写真では“りくりゅうペア”の愛称で親しまれるフィギュアスケートの三浦璃来と木原龍一の和装姿のショットなどが紹介されて