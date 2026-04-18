ABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』が4月11日、12日の2日間にわたり放送。2日目には『市川團十郎を笑わせたら1000万円』が展開された。【映像】市川團十郎が最もマークしていた芸人のネタ制限時間1分間で渾身のネタを披露し、團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して笑えば1000万円獲得となる本企画。『R-1グランプリ』優勝者や『M-1グランプリ（以下、M-1）』決勝進出コンビを含むお笑い芸人24組の猛攻に耐え、