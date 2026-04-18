今月1日に活動再開を公表した俳優の広末涼子さんが、自身のインスタグラム・ストーリーズに近影を投稿しました。【写真を見る】【 広末涼子 】「感謝しかありません」故郷・高知での活動か穏やかな表情を投稿広末さんは、キャメルカラーのワンピースドレスを着こなし、ソファに座って穏やかな笑みを浮かべています。 そして「たくさんの方々にあたたかく迎えていただき感謝しかありません。ありがとうございましたin高知