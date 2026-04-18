◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権第2日（2026年4月17日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、単独首位で出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）は68で回り、通算13アンダーの2位で決勝ラウンドに進んだ。トップとは1打差。14位から出たツアー未勝利の勝みなみ（27＝明治安田）は69で回り8アンダーで7位に浮上した。69の岩井明愛（23＝Honda）、72の山下美夢有（24＝花