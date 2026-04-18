【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）【映像】爆速すぎる「8秒カウンター」で日本2失点目（実際の映像）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表／FIFAランキング5位）は日本時間4月18日、国際親善試合でアメリカ女子代表（同2位）と対戦。後半に3失点を喫し、0ー3で敗れた。この結果、アメリカ遠征3連戦は1勝2敗に終わっている。パリ五輪金メダル