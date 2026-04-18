岡山市北区の岡山神社で蚤の市（のみのいち）がきょう（18日）開かれ、多くの人で賑わっています。 【写真を見る】岡山神社で“蚤の市”レトロな懐かしさと新しさが調和ゆったりとした時間を楽しんで【岡山】 昭和レトロな雑貨や小物などがずらりと並びます。 岡山神社の蚤の市は、神社に親しみを持ってもらおうと、2012年から春と秋の大祭にあわせて年2回開かれています。 境内では、風鈴づくりなどのワークショ