岡山県民1人当たりの所得が全国44位だったことを受けて、県内15市による市長会議は今後、課題を議論していくことを決めました。 【写真を見る】岡山県市長会議で議論2022年度の県民1人当たりの所得が全国44位と後退【岡山】 きのう（17日）、玉野市で開かれた岡山県市長会議で議論となったものです。 昨年12月、内閣府は2022年度の岡山県民1人あたりの所得を全国44位と公表していて、前年度の35位から大きく落ち込みました