岡山市北区の林原美術館が新たに収蔵した刀を中心に、刀剣とサムライたちのさまざまな物語を紹介する展覧会が始まりました。 【写真を見る】林原美術館で刀剣とサムライたちの物語を紹介する展覧会新たに収蔵した刀剣など20口も初公開【岡山】 砂を流したような美しい刃文が目をひきます。備中松山城主だった戦国武将・三村元親が、刀匠の冬広に作らせた刀剣です。 きょう（18日）始まった「サムライたちの物語－新収蔵