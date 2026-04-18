麻疹が疑われる場合は、早期対応と感染拡大防止が重要です。本章では医療機関の受診前に行うべき連絡方法や注意点、診断に必要な情報整理のポイントを解説します。また、血液検査やPCR検査などの確定診断の流れも紹介し、適切な受診行動につながる知識を提供します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属