開催：2026.4.18 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 5 - 7 [ブリュワーズ] MLBの試合が18日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブリュワーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するブリュワーズの先発投手はコールマン・クローで試合は開始した。 4回表、7番 ギャレット・ミッチェル 初球を打