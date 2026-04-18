現在は、「働く人の適応障害」が増えていると言います。一方で、うつ病の人も相変わらず多く、最近では新型うつ病など新しいタイプの病態もよく見られるようになりました。似たような症状も見られるうつ病と適応障害ですが、適応障害からうつ病へ移行することもあるのでしょうか？今回は、メンタルドクタークリニックの紫藤先生に詳しく解説していただきました。 監修医師：紫藤 佑介（メンタルドクタークリニ