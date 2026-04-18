開催：2026.4.18 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 1 - 2 [レッズ] MLBの試合が18日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとレッズが対戦した。 ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するレッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソンで試合は開始した。 4回表、5番 ユジニオ・スアレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒ