バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は4月8日より、「贅沢MELONフェア」を期間限定で開催しています。■パフェシェーキやディップチュロなど3品が登場同フェアでは、メロンが楽しめる期間限定スイーツ3品を販売します。「メロンパフェシェーキ」（420円）は、北海道産のメロンを使用したぷるぷる食感のメロンゼリーをメロンフレーバーのシェーキに合わせ、ホイップクリームとメロンソースをトッピングして