クマの活動が活発化してきました。 【画像】滑落した谷底からヘリコプターで釣り上げ救助される女性 １６日、酒田市でクマ１頭が目撃され、現場付近では農作物にも被害が出ました。県は、クマの活動が活発になるのが例年よりも早くなっているとして、クマを目撃した場合にはすぐに市か警察に連絡するようよびかけています。 そんな中、今週、クマに関連した事故が起きました。 ■何があったのか ク