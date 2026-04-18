日本女子代表は現地４月17日、国際親善試合でアメリカ女子代表と敵地で対戦した。女子サッカー界の強豪アメリカとの３連戦が組まれた今回の米国遠征で、なでしこジャパンは１戦目は１−２で敗れ、２戦目は１−０で勝利した。ラスト３戦目のスタメンは、以下のとおり。システムは４−３−３で、GKは平尾知佳、４バックは右から清水梨紗、古賀塔子、熊谷紗希、北川ひかる、２ボランチは長谷川唯と宮澤ひなた、トップ下に谷川萌