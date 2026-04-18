クリスタル・パレスで活躍する鎌田大地は今シーズン限りで契約が満了となり、退団が取り沙汰されている。英メディア『Football Insider』は先日、今季のチャンピオンズリーグにも出場しているプレミアリーグの強豪ニューカッスルへの移籍の可能性を報じた。同メディアは、日本代表MFとフランクフルト時代にも共闘したオリバー・グラスナー監督との関係性に着目し、次のように伝えた。「（ニューカッスルの）エディ・ハウ監督