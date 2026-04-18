【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FUJIBASEが、4月24日に5thシングル「evaporation」を配信リリース、同日21時にMVをプレミア公開する。 ■使用している音やメロディには和のテイストが 5thシングル「evaporation」は、森鴎外の短編小説『舞姫』からインスピレーションを受けて制作。 エレクトロニカでダンサンブルな印象の楽曲だが、使用している音やメロディは和のテイストを意識して制作され、歌詞