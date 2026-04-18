【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月10日＝シドの日を記念して、シドがファンクラブ限定ライブ『SID OFFICIAL MEMBERS CLUB ID-S限定410の日2026』を開催した。 いちばん近い存在であるファンクラブ会員を前に、MCではリラックスした表情を覗かせつつも、セットリストからは攻めの姿勢を感じられた。会場は、ダークな楽曲にフォーカスした昨年のコンセプトツアー『SID TOUR 2025 ～Dark sid