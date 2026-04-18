見附市民に長年愛されている今年で34年になる『らあめん天山 見附店』。 天山の定番人気メニューと言えば、北海道の赤みそをベースにした特製ダレと動物&魚介のダブルスープを合わせた「ネギ辛赤味噌らあめん(1,210円/税込み)」。 麺の上には野菜や辛ネギが山盛りとインパクト大！調味料を多く入れずみそ自体のうまさを引き出しているスープは、みそのコクをしっかり感じれます。 自家製