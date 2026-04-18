函館ではきょう4月18日、桜の開花が発表されました。観測史上2番目に早い開花だということです。(気象台職員とはれるん)「5輪以上の開花を確認しましたので函館、本日開花宣言といたします」函館市の五稜郭公園では午前10時の観測で、気象台の職員が、ソメイヨシノの標本木を確認し、待ちに待った開花を発表しました。( 函館地方気象台 中田大貴さん)「いまかいまかと開花を待ち望んでいただけに、やっと桜の花が開いてくれたとい