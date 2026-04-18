8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の志賀李玖が18日、都内で行われた『志賀李玖1st写真集 遊色』発売記念イベントを開催。それに先立って、合同取材に出席した。【写真】お気に入りは沖縄の海でのショット！紹介する志賀李玖志賀は2024年にカンテレ・フジテレビ系ドラマ『スノードロップの初恋』で連続ドラマ初出演を果たし、25年にはBS12『六月のタイムマシン』で初主演を経験。26年には大河ドラマ『豊臣兄弟』、1