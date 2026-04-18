この記事をまとめると ■スバル「B9スクランブラー」はオープン×SUVという異色のコンセプトカー ■航空機由来のデザインと先進的なハイブリッドシステムを採用 ■技術や思想はのちの市販車へと確実に継承された 「悪路も走れるオープンカー」という異色のコンセプト 2003年秋、第37回東京モーターショーのスバルブースに異彩を放つコンセプトカー「B9スクランブラー」が現れたことを覚えているだろうか。全長4200mm×全幅1880mm