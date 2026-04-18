オーディオ製品の輸入販売などを手がける完実電気（東京都千代田区）は、仏オーディオブランド「We Are Rewind」から、カセットプレーヤー搭載のBluetoothスピーカー「GB-001」を2026年4月17日に発売。広がりのあるステレオサウンド1980年代のブームボックスを、ネオレトロデザインで現代的に再解釈したという。ブラッシュドアルミニウムなどの素材を使用し、耐久性とモダンなデザインを両立した。合計104ワット出力で、左右独立の