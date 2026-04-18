ソロプロジェクト・アーティストのFUJIBASEが、24日に5thシングル「evaporation」を配信リリースし、同日午後9時にミュージックビデオをプレミア公開することが決定した。【動画】10-FEET「第ゼロ感」ミュージックビデオ「evaporation」は、森鴎外の短編小説『舞姫』からインスピレーションを受けて制作された楽曲。エレクトロニカでダンサンブルな印象を持ちながらも、使用されている音やメロディには和のテイストが意識され