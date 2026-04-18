5人組グループ・ACEesの深田竜生が、23日発売のファッション雑誌『CanCam』6月号（小学館）に初登場する。今回は、「まだ少し肌寒く、春雨の降る夜。傘を忘れたあなたを、深田さんがいつもの駅まで迎えに来たら」という妄想シチュエーションを熱演している。【画像】ロゴもカワイイ！ACEesとコラボする「Twinkle Twenty」傘を差して遠くを見つめる横顔、桜の下で見せる柔らかな笑み、そして、あなたを見つめる熱いまなざし――