トランプ米大統領＝17日、米西部フェニックス（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、中国の習近平国家主席がホルムズ海峡の「開放」について「大変喜んでいる」と交流サイト（SNS）に投稿した。根拠は示さなかった。5月中旬に北京で予定する米中首脳会談について「特別で、歴史的なものになる可能性もある」と主張した。