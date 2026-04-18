【台北共同】台湾のテレビ局「民視」は17日、京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件に関して、逮捕された父親が中国人だという誤情報を報道したとして謝罪する声明を発表した。日本の交流サイト（SNS）の情報を基に報じたという。逮捕前の15日夜に報じていた。ニュースサイトに掲載した動画は既に削除したという。民視の報じた誤情報が日本語に翻訳され、さらにSNSで広がった。民視は声明で「内部監督の仕組みを強化し、