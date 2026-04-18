（資料写真）神奈川県は１８日、伊勢原市在住の３０代男性がはしかに感染したと発表した。直近にはしかと診断された患者との接触歴があったという。県によると、男性は１４日に発熱し、１５日に医療機関を受診。１７日に遺伝子結果で陽性が確定した。男性は周囲に感染させる可能性のある１４日にドラッグストア「クリエイトエス・ディー」秦野鶴巻店（秦野市鶴巻）、１５日にスーパー「フードワン」鶴巻店（同市鶴巻北）に訪