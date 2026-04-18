大人の抜け感を作りたいときは、ボブの安心感とウルフの軽やかさを併せ持つボブウルフを取り入れてみては？ 顔まわりや毛先に動きを出すだけで、作り込んだ感なく即オシャレな雰囲気に◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てるボブウルフをご紹介します。 ダークトーンのひし形ウルフボブ 顔まわりと表面にたっぷりと動きをつけた、ダークトーンのウルフボ