嫁いびりをされても、嫁いびりだと気づいていなければ無問題……？ 筆者の知人Aさんは結婚して初めてのGWに田植えの手伝いを強制されました。姑としては嫁いびりのつもりだったようなのですが、Aさんはこの田植えで今後の嫁いびりを防止し、大きな味方を手に入れることになったのです。田植えの手伝いでAさんに起きたこととは、いったい何だったのでしょうか。 嫁たるものGWは田植えを手伝いなさい Aさんは都会育ちですが、