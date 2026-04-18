猫に与えてはいけない危険な野菜4選 猫に与えてはいけない野菜の代表といえば、玉ねぎをはじめとするねぎ類ですが、実はそれ以外にも危険な野菜はたくさんあります。ここでは危険度が高く、私たちの食卓にのぼる機会が多い野菜を中心に紹介します。 いずれも、命にかかわる可能性がある危険な野菜ばかりですから、ぜひ覚えておきましょう。 1.ねぎ類 ねぎ類は、猫の命にかかわる危険な野菜のひとつです。玉ね