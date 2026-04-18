シール集めや交換を、今や、子どもと一緒に夢中になって楽しんでいるという人も多いのでは。そんな中、【セリア】に行けば、存在感のあるシールが見つかるかもという情報をキャッチ。今回は、タイルのような立体感があるお馴染みのキャラクターのシールや、ぷっくりとふくらんだような様子が可愛いシールをピックアップ。コレクター魂をくすぐられそうなシールを、ぜひチェックしてみて