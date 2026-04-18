ドラマ「ゴシップガール」にも出演した、ミュージシャンのテイラー・モンセン(32)が、ツアー中に毒グモに噛まれてから1週間して、入院が必要となっていたことが分かった。 【写真】毒グモの痛～い代償注射される人気ミュージシャン ロックバンドのプリティー・レックレスのボーカルとしても知られるテイラーは先週、AC/DCとのツアーで訪れたメキシコシティで