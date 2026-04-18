☆阪神―中日（１４：００・甲子園）阪神＝大竹、中日＝大野中日は１７日の阪神との一戦で１点のリードを守り切れず、１―２で逆転負け。今季の阪神戦は開幕から４連敗となった。１８日はベテランの大野が先発し、今季の阪神戦初勝利を狙う。中日は今季、土曜日が３戦０勝３敗、日曜日が３戦０勝３敗で、土日は６戦０勝６敗と勝ち星なし。１２球団で唯一土日の白星がない。対照的にセの首位ヤクルトとパの首位のソフトバンクは