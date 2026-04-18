俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。意外な過去について語った。Netflixで配信中のドラマ「九条の大罪」で共演中の「SixTONES」松村北斗やMCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔について「うらやましいです。歌とかもできて俳優もできてって。それになりたかった」と語りだした柳楽。「1回、僕も事務所受けたことあって」と明かした。「返事が遅かったんですよ。落ちたなと思って