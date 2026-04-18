13日、専門的な技術をもつ外国人の「外食業」での受け入れが一時停止となりました。外国人の力を必要とする企業からは不安の声があがっています。◇◇◇今月、私たちが訪ねたのは日本で働くことを目指す外国人を支援する、東京・大手町の「ONODERA USER RUN」。海外教育本部長・濱田久雄さん「ニュースを見て心配になっているのではと思い連絡しました」日本で働くためにミャンマーで準備を進めるヌエさん、23歳。ヌエさん「ニ