世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「追跡“失敗”？車が民家突入“切り札”使うも…」についてです。◇パトカーに追われ、猛スピードで逃げる白い車。緊迫のカーチェイスを終わらせたのは、ある“切り札”でした。アメリカ・カリフォルニア州で撮られた映像。白い車に乗っているのは、銃をもっているとみられる指名手配の容疑者です。当局の検問を振り切り、逃走しました。その後、およそ1時間に及んだカーチ